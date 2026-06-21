Крушение самолета в США унесло жизни пилота и пассажиров Полиция в штате Мэриленд сообщила о смерти трех человек при крушении самолета

В американском штате Мэриленд потерпел крушение одномоторный самолет Piper Cherokee, в результате чего погибли три человека, сообщила местная полиция. На борту находились пилот и два пассажира.

Как уточнила представитель полиции штата Мэриленд Елена Руссо, воздушное судно следовало из Оушен-Сити (штат Нью-Джерси) в аэропарк округа Монтгомери. Расследование в данный момент продолжается.

По пока неизвестной причине самолет разбился в лесистой местности в Боуи. Все трое взрослых, находившихся на борту, были признаны погибшими сотрудниками экстренной медицинской службы, — сказала она.

По предварительным данным, самолет принадлежал местной летной школе и мог выполнять учебный полет. Личности погибших не раскрываются до уведомления родственников.

Ранее стало известно, что в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившихся на борту, погибли. Судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание. На опубликованных в Сети кадрах запечатлен момент крушения, во время которого на проезжавших рядом людей вылилось горящее топливо.