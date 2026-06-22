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22 июня 2026 в 02:05

В Боливии при крушении самолета с гуманитарной миссией погибли люди

МО Боливии: при крушении самолета гуманитарного назначения погибли шесть человек

Флаг Боливии Флаг Боливии Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС Боливии, сообщило Министерство обороны страны. Авиакатастрофа произошла во время выполнения гуманитарного рейса по маршруту Ла-Пас — Кочабамба.

Самолет Cessna 210, зарегистрированный как Cessna FAB-409, рухнул в районе Трес-Крусес в Саяри после того, как связь с ним была потеряна, что вызвало тревогу и привело к поисково-спасательным работам. Погибли все пассажиры и экипаж: четверо военнослужащих и двое гражданских. Рейс вылетел из международного аэропорта Эль-Альто близ Ла-Паса с целью транспортировки и оказания помощи онкологическим больным в рамках социальных программ.

Воздушное судно использовалось для перевозки и оказания помощи в рамках гражданской активности по всей стране. Комиссия по расследованию авиационных происшествий приступила к изучению инцидента для установления причин катастрофы, будь то технические проблемы, погодные условия или иные факторы.

Ранее стало известно, что в северо-западной пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва разбился учебно-тренировочный самолет, принадлежащий военно-воздушным силам страны. Оба летчика, находившихся на борту, погибли. Судно рухнуло на жилые дома в округе Мардан в тот момент, когда экипаж выполнял учебное задание.

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В Боливии при крушении самолета с гуманитарной миссией погибли люди
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