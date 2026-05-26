США уличили в готовности пойти на цветные революции ради одного ресурса

Аналитик Андриевский: США восполнят запасы вольфрама за счет Боливии и Руанды

США могут использовать рудники Боливии и Руанды для восполнения запасов вольфрама, необходимого для производства боеприпасов, заявил в беседе с ИС «Вести» и. о. президента «Российского союза инженеров» Иван Андриевский. Эксперт отметил, что Соединенные Штаты не располагают значительными запасами этого металла.

Мировой рынок вольфрама контролируют такие страны, как Китай, Россия, Вьетнам, Казахстан, Боливия, Руанда и Австрия. Этот металл критически важен для создания различных видов вооружения, включая ракеты, снаряды и бомбы, способные проникать глубоко под землю. Кроме того, вольфрам применяется в защитном снаряжении, например, в шлемах военнослужащих, что обуславливает высокую потребность в нем.

Больших запасов [вольфрама] у друзей США не так много, поэтому, скорее всего, они полезут в Боливию, в Руанду с цветными революциями, потому что, например, Боливия очень богата полезными ископаемыми, и она может полностью удовлетворить потребности Америки, — сказал Андриевский.

Ранее телеканал NBC News сообщал о необходимости поиска вольфрама США на фоне доминирования Китая. Это стало следствием того, что в Соединенных Штатах нет действующих коммерческих вольфрамовых шахт с 2015 года и страна вынуждена искать альтернативные источники. Значительная часть запасов высокотехнологичного вооружения уже расходуется.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

