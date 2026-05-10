10 мая 2026 в 15:55

Фицо экстренно обсудит работу «Дружбы» после визита в Москву

Фицо созывает срочное совещание по нефтепроводу «Дружба» после визита в Москву

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после своего визита в Россию созывает срочное совещание с руководством компании Transpetrol — оператора словацкого участка нефтепровода «Дружба». Из-за возникшей производственной необходимости политик был вынужден отменить свое участие в государственных торжествах по случаю Дня победы над фашизмом в Липтовски-Микулаше, сообщает Euractiv.

Сегодня я приму участие в оперативном совещании с Transpetrol. У меня важная информация по итогам моего визита в Москву. Необходимо обсудить эти новости, — сообщил он журналистам.

Во время поездки в Москву 9 мая Фицо принял участие в праздновании Дня Победы и провел личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер подчеркнул, что, хотя он поддерживает идею диверсификации, ЕС жизненно необходимо оставить возможность получать нефть и газ из РФ. Глава правительства напомнил, что российское сырье значительно дешевле аналогов, а крупнейший комбинат Slovnaft технологически настроен именно на переработку нефти из России.

Фицо предпочел не давать прогнозов относительно будущего поставок энергоресурсов в Евросоюз после завершения украинского конфликта. По его мнению, процесс мирного урегулирования будет крайне сложным из-за глубоких противоречий между сторонами.

Тем временем сообщалось, что визит Фицо в Москву поставил финансирование Словакии под угрозу. По словам аналитиков, Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей.

