Фицо пригрозили проблемами в Евросоюзе после визита в Москву Euractiv: визит Фицо в Москву поставил финансирование Словакии под угрозу

Визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву поставил финансирование Словакии под угрозу, передает Euractiv. По словам аналитиков, Брюссель уже предупредил Братиславу о якобы проблемах с финансированием словацкого агентства сельскохозяйственных платежей. В зоне риска оказались местные фермеры.

Его попытка представить себя в качестве непокорного пророссийского деятеля внутри ЕС подвергается проверке со стороны Брюсселя и внутреннему давлению, — сказано в материале.

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне выразил мнение, что всем европейским лидерам стоило бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он подчеркнул, что подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.

Также российский президент Владимир Путин заявил, что иностранные лидеры, прибывшие в Москву на мероприятия 9 мая, проявили определенное мужество. Так глава государства прокомментировал их участие в праздновании Дня Победы.