Иностранные лидеры, прибывшие в Москву на мероприятия 9 Мая, проявили, по оценке президента РФ Владимира Путина, определенное мужество, передает ТАСС. Об этом российский лидер заявил, комментируя их участие в праздновании Дня Победы.

Ранее лидер РФ рассказал, что на Параде Победы в Москве не было военной техники не только из-за соображений безопасности, но и для сосредоточения безопасности на СВО. По его словам, военным стоит сосредоточиться на окончательном разгроме противника.

До этого порядка 270 педагогов вместе исполнили песню «День Победы» на концерте в Пятигорске Ставропольского края. По словам организаторов, подобное творческое взаимодействие укрепляет профессиональное сообщество и напоминает о значимости воспитания патриотизма с помощью искусства и литературы.

Кроме того, Путин в ходе неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо дал высокую оценку организации военного парада на Красной площади. Разговор состоялся в формате «на ногах» в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.