Более 200 педагогов объединились, чтобы спеть хором песню «День Победы»

09 мая 2026 в 17:55

В Пятигорске 270 педагогов исполнили песню «День Победы» в честь 9 Мая

Празднование Дня Победы в Севастополе Празднование Дня Победы в Севастополе Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Порядка 270 педагогов вместе исполнили песню «День Победы» на концерте в Пятигорске Ставропольского края, передает ТАСС. По словам организаторов, подобное творческое взаимодействие укрепляет профессиональное сообщество и напоминает о значимости воспитания патриотизма с помощью искусства и литературы.

Кроме того, учителя читали стихи военных лет и делились историями из семейных архивов. Выступления стали данью уважения подвигу советского народа и возможностью передать память о нем молодому поколению. Также в центре знаний «Машук», где состоялся концерт, была организована трансляция парада Победы на Красной площади в Москве.

Ранее сообщалось, что Нацполиция Украины начала проверку после исполнения песни «Матушка-земля» в городе Обухове Киевской области. Речь идет о видео, распространившемся в ночь на 9 мая в соцсетях. На записи группа молодых людей исполняет композицию российской певицы Татьяны Куртуковой.

До этого жительнице Киева не дали включить песню «День Победы» у Вечного огня в парке Славы. Украинка вступила в конфликт с другой прохожей, которая выступила против композиции, не приняв аргумент о том, что песня была создана в Советском Союзе.

