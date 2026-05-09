Президент РФ Владимир Путин в ходе неформальной беседы с премьер-министром Словакии Робертом Фицо дал высокую оценку организации военного парада на Красной площади. Разговор состоялся в формате «на ногах» в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Глава государства подчеркнул, что торжественное мероприятие прошло в сдержанной и подобающей атмосфере. Характеризуя праздничное шествие, российский лидер отметил профессионализм участников.

Все получилось достойно, спокойно, без излишней милитаризации, — сказал Путин словацкому коллеге.

Ранее сообщалось, что Фицо прибыл в Кремль для участия в торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы. На лацкане пиджака словацкого премьера была закреплена георгиевская ленточка.

До этого итальянский политический обозреватель Джузеппе Саламоне заявил, что всем европейским лидерам следовало бы последовать примеру Фицо и посетить Москву в День Победы. Он уверен, подобный шаг был бы важен для восстановления отношений с Россией и сохранения исторической памяти.