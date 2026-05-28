«Возвращение к корням»: Шойгу заявил о «языковом развороте» на Украине Шойгу: в Киеве бьют тревогу из-за возвращения украинцев к русскому языку

Жители Украины массово возвращаются к русскому языку, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках I Международного форума по безопасности. Также он отметил, что 9 мая на Украине самым популярным запросом в интернете стал запрос о Параде Победы, и местные чиновники из-за этого бьют тревогу, передает ТАСС.

В последнее время на Украине чиновники все чаще бьют тревогу — идет масштабное возвращение населения к русскому языку, к прошлому, к корням. Самым популярным запросом в украинском Google 9 мая стал «Парад Победы», и запрос этот делался на русском языке, — уточнил секретарь Совбеза.

По его словам, «концентрация лжи, истерии и исторических фальсификаций» на Украине в последние годы стабильно превышала предельно допустимый уровень, и в итоге у населения «началась естественная реакция отторжения». Однако правда, в том числе историческая, так или иначе пробьет себе дорогу, резюмировал Шойгу.

Ранее секретарь СБ заявил, что Киев не хочет мирного урегулирования конфликта, потому что тогда ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине. Шойгу напомнил, что в 1991 году в стране проживало 52 млн человек, а сейчас — от 25 до 27 млн.