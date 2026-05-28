28 мая 2026 в 09:28

Девять человек пострадали при атаке украинских дронов

Девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в МАКСе. Восемь человек доставлены в больницу,

В результате атак в слободе Белой Беловского района пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы в Курскую областную больницу, — сообщил Хинштейн.

Ранее повторные удары ВСУ по слободе Белой в Беловском районе привели к ранению четверых мужчин. У всех пострадавших диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести, им оказали необходимую помощь. Всего за сутки область подверглась десяткам атак: был сбит 51 беспилотник, а также зафиксировано 82 обстрела с украинской стороны. В Рыльске атакована неработающая заправка, повреждены фасад и окна. В селе Крупец загорелась крыша недействующей школы, дважды атаковано здание с библиотекой и магазином.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили девять украинских беспилотников. В Минобороны РФ уточнили, что дроны самолетного типа были сбиты над Белгородской и Курской областями.

