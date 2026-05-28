28 мая 2026 в 09:44

Небо над Астаной окрасили в российский триколор к приезду Путина

Встреча Путина в Казахстане ознаменовалась пролетом авиации

Фото: kremlin.ru
Над столицей Казахстана во время торжественной церемонии встречи президента России Владимира Путина пролетели боевые самолеты, оставив в небе шлейф в цветах российского триколора, сообщает РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично поприветствовал российского лидера во Дворце независимости в рамках его начавшегося государственного визита.

Помимо участия в торжествах, Путин планирует посетить мероприятия заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сразу после завершения официальной части лидеры двух государств приступят к проведению полномасштабных двусторонних переговоров. Стороны намерены детально обсудить вопросы торгово-экономического, военно-технического и политического сотрудничества. Кроме того, лидеры планируют поговорить о наиболее актуальных событиях в регионе и мире.

Ранее в Сети появились кадры визита Путина в Казахстан. Прямо у трапа самолета главу государства встретил лидер республики Касым-Жомарт Токаев. Визит российского лидера продлится с 27 по 29 мая.

