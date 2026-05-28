Российской Федерации на Украине противостоят 56 зарубежных стран, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Выступая на полях I Международного форума по безопасности, он отметил, что страны Запада пытаются заставить остальных помогать Киеву, передает ТАСС.

Одновременно западниками осуществляются попытки повлиять на ряд государств Мирового большинства в целях привлечения их к поставкам вооружений и военной техники для киевского режима, — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу отметил, что Киев не хочет мирного урегулирования конфликта потому, что тогда ему придется отвечать за последствия своей антироссийской авантюры, в том числе за демографический кризис на Украине. Он напомнил, что в 1991 году в стране проживало 52 млн человек, а сейчас — от 25 до 27 млн, треть из которых — пенсионеры.