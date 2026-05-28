Токаев высоко оценил переговоры с Путиным в узком формате

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в узком формате прошли успешно. По его словам, которые передает РИА Новости, никаких спорных вопросов между Москвой и Астаной нет.

Мы провели достаточно успешные переговоры в узком формате, подтвердили взаимные нацеленности на укрепление нашего многопланового партнерства, — подчеркнул Токаев.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл во Дворец независимости. Церемония официальной встречи открылась пролетом истребителей, также в ней приняла участие рота почетного караула. Глава государства находится в Казахстане с трехдневным визитом.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что особые личные связи между Путиным и Токаевым позволяют им открыто обсуждать любые актуальные темы. По его словам, это доверие является основой для продуктивного диалога по вопросам двусторонних отношений и глобальной повестки дня.