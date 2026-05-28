Особая инициатива Токаева нашла отклик у Путина Путин отметил вклад Токаева в работу Международной организации по русскому языку

Президент России Владимир Путин обратил внимание на вклад своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в формирование Международной организации по русскому языку. По словам российского лидера, она уже приступила к работе.

Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе Международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей уставной деятельности, — отметил Путин.

По словам президента РФ, Токаев также внес полезные замечания по поводу дальнейшей работы организации. Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за инициативу.

Ранее президент России подчеркнул, что прямые контакты между жителями РФ и Казахстана играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений. Российский лидер акцентировал внимание на культурно-гуманитарном сотрудничестве как важнейшем направлении взаимодействия.

Также Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан чтут великий подвиг фронтовиков и тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Российский лидер выразил искреннюю признательность коллеге за его недавний рабочий визит в Москву на праздничные торжества по случаю 9 Мая.