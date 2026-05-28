Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 11:14

Особая инициатива Токаева нашла отклик у Путина

Путин отметил вклад Токаева в работу Международной организации по русскому языку

Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин обратил внимание на вклад своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева в формирование Международной организации по русскому языку. По словам российского лидера, она уже приступила к работе.

Я особо хочу отметить создание по вашей, Касым-Жомарт Кемелевич, инициативе Международной организации по русскому языку, которая уже приступила к своей уставной деятельности, — отметил Путин.

По словам президента РФ, Токаев также внес полезные замечания по поводу дальнейшей работы организации. Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу за инициативу.

Ранее президент России подчеркнул, что прямые контакты между жителями РФ и Казахстана играют ключевую роль в укреплении двусторонних отношений. Российский лидер акцентировал внимание на культурно-гуманитарном сотрудничестве как важнейшем направлении взаимодействия.

Также Владимир Путин заявил, что Россия и Казахстан чтут великий подвиг фронтовиков и тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в общую победу в Великой Отечественной войне. Российский лидер выразил искреннюю признательность коллеге за его недавний рабочий визит в Москву на праздничные торжества по случаю 9 Мая.

Власть
Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев
русский язык
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пушилин рассказал об успехах в Константиновке
Канада закупит военные самолеты GlobalEye у шведской компании вместо США
«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году
Пинал русскую женщину, пока не выпадет плод: ФСБ задержала педофила
Токаев отметил ключевую роль России в урегулировании международных вопросов
Токаев сделал заявление о роли Путина в судьбе России
Токаев назвал визит Путина в Казахстан исключительно важным
Стало известно о самом сильном укреплении рубля за последние три года
Нарышкин раскрыл хитрый план Евросоюза по разграблению России
Песков назвал неотъемлемую черту российской политики
Раскрыто, можно ли с помощью минералов узнать о зарождении жизни на Земле
Додик назвал теракт ВСУ в ЛНР беспрецедентным военным преступлением
RT представил ролик о подвиге бойца СВО Ярашева
«Миротворец» вновь опубликовал данные сотрудников колледжа в Старобельске
В ГД рассказали о новых правилах обращения с объектами культурного наследия
Эксперт оценила идею внедрения студенческой ипотеки под 6% годовых
Путин и Токаев подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства
Дачникам объяснили, каких животных нельзя разводить на участке в СНТ
«Не начиналась»: Нарышкин об эпохе ядерного сдерживания
Токаев поблагодарил Путина за поддержку проекта АЭС «Балхаш»
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.