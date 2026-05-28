«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Искусственный интеллект стал одной из причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, тогда Генеральный штаб РФ достиг успеха в противостоянии с нейросетью.

Искусственный интеллект уже не раз применялся на Украине в планировании боевых задач и их выполнении. Вспоминаем лето 2023 года, когда было так называемое контрнаступление. Его спланировала нейросеть. ВСУ даже хвастались, что ИИ посчитал все сценарии, в которых Киев однозначно одерживал победу и выходил к Азовскому морю. Но, как мы видели, битву против искусственного интеллекта выиграли люди, и российский Генеральный штаб организовал оборону. Все, что получилось в компьютерных расчетах, не сбылось в реальности, — поделился Леонков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в России разрабатывают новые средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников ВСУ, управляемых искусственным интеллектом. По его словам, российские военные уже изучили образцы электронных плат таких дронов.