28 мая 2026 в 12:13

«Выиграли люди»: военэксперт о провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Военэксперт Леонков: ИИ виноват в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Военнослужащий ВСУ
Искусственный интеллект стал одной из причин провала контрнаступления Вооруженных сил Украины в 2023 году, заявил NEWS.ru военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, тогда Генеральный штаб РФ достиг успеха в противостоянии с нейросетью.

Искусственный интеллект уже не раз применялся на Украине в планировании боевых задач и их выполнении. Вспоминаем лето 2023 года, когда было так называемое контрнаступление. Его спланировала нейросеть. ВСУ даже хвастались, что ИИ посчитал все сценарии, в которых Киев однозначно одерживал победу и выходил к Азовскому морю. Но, как мы видели, битву против искусственного интеллекта выиграли люди, и российский Генеральный штаб организовал оборону. Все, что получилось в компьютерных расчетах, не сбылось в реальности, — поделился Леонков.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что в России разрабатывают новые средства радиоэлектронной борьбы для нейтрализации беспилотников ВСУ, управляемых искусственным интеллектом. По его словам, российские военные уже изучили образцы электронных плат таких дронов.

Европа
Украина
ВСУ
нейросети
Максим Кирсанов
Софья Якимова
