Военэксперт ответил, как ВС России будут бороться с дронами на ИИ

Военэксперт Кнутов: в России создадут новые РЭБ для борьбы с дронами на ИИ

В России создадут новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.

К счастью, пока таких дронов ВСУ, работающих на ИИ, не так много. Если первоначально Украина самостоятельно их делала, печатала на 3D-принтере мелкие партии, то сейчас появились серийные БПЛА. Возможно, беспилотники производят где-то за рубежом и их поставки будут возрастать. Учитывая, что мы сейчас несколько таких дронов сбили практически в целом виде, у нас есть электронные платы, которые там используются. Я полагаю, что будут найдены средства РЭБ, которые позволят нарушать работу электроники внутри этих беспилотников и делать так, чтобы они сбивались с курса, — сказал Кнутов.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ начали наносить удары с помощью новых дронов с ИИ. Он отметил, что украинцы называют такие БПЛА «Марсианин». По его словам, за последние сутки обстановка в регионе резко ухудшилась.