08 апреля 2026 в 12:31

Военэксперт ответил, как ВС России будут бороться с дронами на ИИ

РЭБ «Красуха»
В России создадут новые средства радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам ВСУ, работающим на основе искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, российские военные уже получили образцы электронных плат таких дронов, что позволит найти эффективные способы нарушения их работы.

К счастью, пока таких дронов ВСУ, работающих на ИИ, не так много. Если первоначально Украина самостоятельно их делала, печатала на 3D-принтере мелкие партии, то сейчас появились серийные БПЛА. Возможно, беспилотники производят где-то за рубежом и их поставки будут возрастать. Учитывая, что мы сейчас несколько таких дронов сбили практически в целом виде, у нас есть электронные платы, которые там используются. Я полагаю, что будут найдены средства РЭБ, которые позволят нарушать работу электроники внутри этих беспилотников и делать так, чтобы они сбивались с курса, — сказал Кнутов.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ начали наносить удары с помощью новых дронов с ИИ. Он отметил, что украинцы называют такие БПЛА «Марсианин». По его словам, за последние сутки обстановка в регионе резко ухудшилась.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура нацелилась на имущество бывшего главы российского региона
Военэксперт назвал вероятные сроки испытаний ядерного оружия в Германии
Пятиклассники через год познают «Духовно-нравственную культуру России»
Названо число добровольно сдавших биометрию россиян
Полиция Петербурга ликвидировала наркоплантации в двух квартирах
Удар дронов-«Марсиан», наводчица на Крымском мосту: ВСУ атакуют РФ 8 апреля
Михайлов поделился воспоминаниями о подготовке к съемкам «Любовь и голуби»
Дрон ВСУ ударил по машине в приграничье и убил мужчину
Более 260 «птичек» ВСУ сгорели в небе за минувшие сутки
«Выдвинул ультиматум»: Вэнс раскрыл условия перемирия с Ираном
Немецкий политолог высказался о планах Германии создать свое ядерное оружие
Вэнс обвинил Украину в шантаже Венгрии через «Дружбу»
В РПЦ объяснили значение главных обычаев Пасхи
Военный эксперт рассказал об угрозе России со стороны Великобритании
В Госдуме объяснили, почему до сих пор не запущен налог на сверхприбыль
Названа стоимость годового курса лечения онковакциной в России
Россиянам рассказали, как правильно провести Великий четверг
Иностранец хотел заработать 100 тыс. рублей и «встретился» с ФСБ
Симоньян раскрыла свои «секреты на миллион»
Стало известно о планах введения налоговых льгот для семей
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

