28 мая 2026 в 11:34

В Кремле озвучили предпочтительный сценарий завершения конфликта на Украине

Песков: мирное решение конфликта на Украине остается предпочтительным

Дмитрий Песков
Мирное урегулирование конфликта на Украине остается предпочтительным вариантом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия выступает за мирные способы достижения целей.

Для нас предпочтительным вообще является мирный процесс, мирные способы достижения наших целей, — сообщил представитель Кремля.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день сразу 56 зарубежных стран противостоят России на Украине. Он отметил, что страны Запада пытаются заставить и остальных помогать Киеву.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что кандидатуры, предложенные Евросоюзом для переговоров по украинскому вопросу, неавторитетны ни для США, ни для России. По его словам, новые посредники могут как воспрепятствовать установлению мира, так и поспособствовать ему. Также депутат Госдумы Александр Толмачев считает, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса продолжатся с инициативы США.

