28 мая 2026 в 12:18

Многодневные дожди привели к жестким обрушениям в Дагестане

Несколько пролетов арочного моста рухнули из-за дождей в Дагестане

Фото: Стрингер/NEWS.ru
В Дагестане на фоне многодневных дождей обрушился мост — в воду упали сразу несколько пролетов 17-арочной конструкции, сообщил Telegram-канал региональной госавтоинспекции. Отмечается, что уровень воды в реке Чирагчай поднялся на фоне ливней.

По предварительной информации, в результате многодневных дождей и повышения уровня воды в реке Чирагчай произошел обвал нескольких пролетов 17-арочного моста в селе Касумкент, — уточнили в ведомстве.

Ранее мощный ураган обрушился на Челябинск. Штормовой ветер валил деревья на проезжую часть и припаркованные машины. На центральной площади ствол дерева рухнул прямо на дорогу, а по улицам летали дорожные знаки.

Также руководитель Центра управления регионом Ингушетии Берс Банхаев заявил, что оперативные службы проводят эвакуацию жителей из домов, пострадавших от паводков в сельском поселении Троицкое. Он подчеркнул, что в населенном пункте сохраняется серьезная паводковая ситуация.

До этого пресс-служба местной администрации заявила, что река вышла из берегов после мощных ливней и затопила дома в селе Утата Закаменского района Бурятии. Была угроза подтопления социально-значимых объектов.

