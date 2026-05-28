28 мая 2026 в 12:55

Россия заявила протест Люксембургу из-за украинского националиста

Посла Люксембурга вызвали в МИД РФ из-за перевоза останков военного преступника

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Посол Люксембурга был вызван в Министерство иностранных дел России в связи с эксгумацией и перевозом на Украину останков военного преступника Андрея Мельника, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что подобное мероприятие не могло бы состояться без согласия люксембургских уполномоченных органов, передает РИА Новости.

Ему был заявлен решительный протест в связи с состоявшейся 19 мая в Люксембурге эксгумацией останков одного из лидеров признанной в России экстремистской «Организации украинских националистов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена. — NEWS.ru) Мельника и его жены для последующего так называемого торжественного перезахоронения на Украине,рассказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что власти Украины перезахоронением останков националистов устроили в государстве «инфернальный пантеон и смердящую яму». По ее словам, Киев делает героев из тех, кто на самом деле является преступниками.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому после идеи перезахоронения останков националистов стоит бояться духа своего деда-фронтовика. Не до конца понятно, что происходит в голове киевских властей, которые готовы склонять колени перед прахом нацистов, уточнил политик.

