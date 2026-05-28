Лукашенко призвал защитить мир от войн и возрождения нацизма

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым не допустить очередного масштабного военного противостояния на планете. По его мнению, такая угроза остро встает перед человечеством в условиях стремительной милитаризации западных стран и возрождения нацизма, передает пресс-служба белорусского политика.

Сегодня в обстановке милитаризации Запада, попыток переписывания истории и откровенного возрождения нацизма наш с вами долг — не допустить, чтобы человечество вновь оказалось на арене военного противостояния, — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил твердое убеждение, что в условиях коренного изменения архитектуры безопасности требуются активные совместные усилия политических сил разных стран. Их совместная деятельность должна быть направлена на укрепление суверенитета и всеобщую поддержку права каждого государства самостоятельно выбирать свой путь развития.

В завершение президент Белоруссии пожелал собравшимся плодотворной работы и появления новых конструктивных идей. Он отметил важность проведения интересных дискуссий для выстраивания справедливого международного диалога.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко констатировал, что белорусские пограничники эффективно пресекают любые попытки дестабилизации обстановки на границе. По его словам, с наступления независимости в стране сформировалась высококвалифицированная пограничная служба.