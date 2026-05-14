14 мая 2026 в 11:26

Прокуратура взялась за стендапера Долгополова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура Москвы направила материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении стендап-комика Александра Долгополова, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. По данным прокуратуры, речь идет о возможном уголовном преследовании 31-летнего комика по статье 354.1 УК РФ — «реабилитация нацизма».

Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет выявила информационный материал, содержащий запись выступления Александра Долгополова. Находясь за пределами Российской Федерации, не позднее 20 декабря 2024 года, действуя из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества <...> публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига, — сообщает прокуратура.

Ранее казахстанский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Дубае высказался против участия юмористов в политической деятельности. Он рассказал, что ему предлагали стать мэром Степногорска, но он отказался, назвав такую идею плохой.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

