Прокуратура взялась за стендапера Долгополова

Прокуратура Москвы направила материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении стендап-комика Александра Долгополова, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства. По данным прокуратуры, речь идет о возможном уголовном преследовании 31-летнего комика по статье 354.1 УК РФ — «реабилитация нацизма».

Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет выявила информационный материал, содержащий запись выступления Александра Долгополова. Находясь за пределами Российской Федерации, не позднее 20 декабря 2024 года, действуя из мотивов явного неуважения к памяти защитников Отечества <...> публично сделал заявление, направленное на оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также умаление значения совершенного ими подвига, — сообщает прокуратура.

