08 мая 2026 в 11:14

«Плохая идея»: Сабуров высказался о комиках в политике

Нурлан Сабуров назвал участие комиков в политике плохой идеей

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Казахстанский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Дубае высказался против участия юмористов в политической деятельности, передает РИА Новости. Он рассказал, что ему предлагали стать мэром Степногорска, но он отказался, назвав такую идею плохой.

Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем — плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил, — сказал Сабуров.

Во время концерта комик неоднократно обращался к зрителям с просьбой не снимать отдельные фрагменты его выступления. Он объяснял, что при публикации в Сети контекст может быть искажен.

Сабурову в конце января запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. После этого он вернулся на родину. Позднее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о начале проверки в отношении комика, не уточнив ее основания до завершения процессуальных действий.

До этого стало известно, что Сабуров, несмотря на депортацию, не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Однако стоимость выступления артиста весьма высока.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

