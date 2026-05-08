«Плохая идея»: Сабуров высказался о комиках в политике

Казахстанский комик Нурлан Сабуров во время выступления в Дубае высказался против участия юмористов в политической деятельности, передает РИА Новости. Он рассказал, что ему предлагали стать мэром Степногорска, но он отказался, назвав такую идею плохой.

Мне предлагали стать мэром Степногорска, но, я считаю, ставить комика политическим руководителем — плохая идея. Я бы всех своих друзей назначил, — сказал Сабуров.

Во время концерта комик неоднократно обращался к зрителям с просьбой не снимать отдельные фрагменты его выступления. Он объяснял, что при публикации в Сети контекст может быть искажен.

Сабурову в конце января запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет. После этого он вернулся на родину. Позднее Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о начале проверки в отношении комика, не уточнив ее основания до завершения процессуальных действий.

До этого стало известно, что Сабуров, несмотря на депортацию, не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Однако стоимость выступления артиста весьма высока.