13 февраля 2026 в 18:35

Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России

Сабуров продолжил выступать на частных мероприятиях после депортации из России

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Депортированный из России стендап-комик Нурлан Сабуров не только не прекратил творческую деятельность, но и продолжил зарабатывать на родине, выступая на частных мероприятиях в Казахстане, передает Super.ru. Однако стоимость выступления артиста весьма высока.

По данным инсайдеров, гонорар Сабурова за 25 минут выступления составляет 10 млн тенге (около 1,5 млн рублей) плюс 300 тыс. тенге (50 тыс. рублей) на стандартный райдер. Если заказчик захочет, чтобы комик задержался на сцене дольше, придется доплатить отдельно.

Ранее адвокат Александр Бенхин предположил, что казахстанскому стендаперу может грозить уголовное преследование за шутки о спецоперации. По его мнению, для этого компетентным органам потребуется тщательно проанализировать репертуар комика.

Кроме того, депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к Сабурову с предложением открыто высказаться в поддержку российской позиции по украинскому вопросу. По мнению парламентария, подобное заявление способно ускорить решение проблемы с запретом на въезд в страну.

