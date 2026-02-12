«Проявить серьезность»: Милонов дал совет Сабурову по возвращению в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов посоветовал комику Нурлану Сабурову публично заявить о поддержке России в украинском конфликте, передает РИА Новости. По его словам, «с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее».

Настоятельно советовал бы юмористу проявить серьезность и громко публично поддержать нашу страну в украинском конфликте. Уверен, что с такой позицией проблемы со въездом в Россию будут решаться быстрее, — сказал Милонов.

Ранее адвокат Вадим Багатурия сообщил, что у Сабурова нет возможности изменить срок 50-летнего запрета на въезд в Россию, а тем более отменить решение. По его словам, юристы стендапера не смогут доказать дружественный настрой знаменитости.

До этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Сабуров сможет активно выступать на волне своей популярности, заработанной в России, максимум ближайшие два или три года. Шоумену нужна подпитка в российской медиасреде, добавил он.

Кроме того, стало известно, что комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. Как отметил источник, только в 2024 году юморист задекларировал свыше 50 млн рублей.