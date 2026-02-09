Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 15:44

Адвокат ответил, смогут ли юристы Сабурова повлиять на запрет въезда в РФ

Адвокат Багатурия: Сабуров не сможет даже изменить срок запрета на въезд в РФ

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

У казахстанского комика Нурлана Сабурова нет возможности изменить срок 50-летнего запрета на въезд в Россию, а тем более отменить решение, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, юристы стендапера не смогут доказать благосклонность своего клиента к стране.

Лично я не верю в перспективы отмены принятого решения [о запрете Сабурову на въезд в РФ], просто исходя из практики по аналогичным вопросам. Что касается уменьшения срока, и то, что удастся доказать дружественный настрой Сабурова к России, тоже не верю, — высказался Багатурия.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Сабуров сможет активно выступать на протяжении ближайших двух-трех лет благодаря своей популярности в России. Однако после этого периода, по его мнению, казахстанскому стендаперу будет сложно продолжать творческую деятельность.

До этого Сабуров впервые после депортации вышел на связь через соцсети. Комик поблагодарил Россию за творческие возможности и за многолетнюю поддержку аудитории. Также он призвал с уважением отнестись к его семье и выразил признание поклонникам за 15 лет его карьеры.

Нурлан Сабуров
комики
Россия
шоу-бизнес
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы
Бородин назвал тайного спонсора роскошного дня рождения Авроры Кибы
Персонал скандального московского пансионата связывал постояльцев
Эндокринолог рассказала, как вылечить гиперпаратиреоз
Стало известно о тратах Ивлеевой на увеличение груди
Русские застряли на Кубе, Трамп душит Гавану: что происходит, слова Пескова
Диетолог раскрыл главную пользу киви для здоровья
Смерть Румынии: почему НАТО не разместит войска в Приднестровье
«Ответ не устраивает»: Хинштейн осудил мэра Курска за плохую уборку снега
Названы главные цели встреч лидеров Евросоюза
Пенкин раскрыл, за что перед ним извинялся Градский
Подросток извинился за нападение на студентов в общежитии Уфы
Сын Бекхэмов набил на шее тату в честь семьи на фоне скандала с братом
В ГД заявили о нарушении правил лыжником, отнявшим медаль у Коростелева
«Нашла дочь»: директор Театра Вахтангова рассказал о смерти Ольги Чиповской
На Кубани вынесли приговор индийцу-педофилу
Суд Челябинска удвоил наказание для экс-замминистра Бахаева
«Лишает козырей»: на Западе забили тревогу из-за ухудшающейся позиции Киева
В США раскрыли, как Россия лишила Киев дипломатических козырей
В МИД России высказались о сотрудничестве с Британией, Ирландией и Канадой
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.