Адвокат ответил, смогут ли юристы Сабурова повлиять на запрет въезда в РФ Адвокат Багатурия: Сабуров не сможет даже изменить срок запрета на въезд в РФ

У казахстанского комика Нурлана Сабурова нет возможности изменить срок 50-летнего запрета на въезд в Россию, а тем более отменить решение, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, юристы стендапера не смогут доказать благосклонность своего клиента к стране.

Лично я не верю в перспективы отмены принятого решения [о запрете Сабурову на въезд в РФ], просто исходя из практики по аналогичным вопросам. Что касается уменьшения срока, и то, что удастся доказать дружественный настрой Сабурова к России, тоже не верю, — высказался Багатурия.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Сабуров сможет активно выступать на протяжении ближайших двух-трех лет благодаря своей популярности в России. Однако после этого периода, по его мнению, казахстанскому стендаперу будет сложно продолжать творческую деятельность.

До этого Сабуров впервые после депортации вышел на связь через соцсети. Комик поблагодарил Россию за творческие возможности и за многолетнюю поддержку аудитории. Также он призвал с уважением отнестись к его семье и выразил признание поклонникам за 15 лет его карьеры.