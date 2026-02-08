Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 18:41

Сабуров выложил в соцсеть первую после депортации публикацию

Сабуров поблагодарил Россию в первом посте после депортации

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Юморист Нурлан Сабуров впервые после депортации вышел на связь, опубликовав в Instagram (деятельность в РФ запрещена) обращение, в котором поблагодарил Россию за творческие возможности и свою многолетнюю аудиторию. Он также призвал с уважением отнестись к его семье и выразил признательность поклонникам за поддержку на протяжении 15 лет карьеры.

Я благодарен стране, в которой получил возможность для творческого развития, состоялся как артист и обрел как в России, так и за ее пределами большую многонациональную аудиторию. Спасибо вам, — говорится в публикации.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что популярность казахстанского стендап-комика может снизиться из-за запрета на въезд в Россию сроком на 50 лет. По его мнению, юморист также столкнется с уменьшением доходов в связи с утратой значительной части российской аудитории.

Кроме того, в правоохранительных органах заявили, что вероятность отмены запрета на въезд в РФ для Сабурова является крайне низкой. Артист может попытаться решить данный вопрос только через судебные инстанции и при условии пересмотра решения о привлечении его к административной ответственности, вынесенного в 2025 году.

