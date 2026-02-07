Стало известно, какие у Сабурова шансы отменить запрет на въезд в РФ ТАСС: Сабурову вряд ли удастся отменить через суд запрет на въезд в РФ на 50 лет

Крайне мала вероятность, что казахстанский комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в РФ, сможет добиться отмены этого решения, заявили ТАСС в правоохранительных органах. В материале отмечается, что артист может попробовать урегулировать вопрос только через суд и в случае пересмотра решения о привлечении его к административной ответственности, принятого в 2025 году.

В этом есть смысл только при наличии оснований для отмены постановления. Ими могут стать, например, нарушения процессуальных норм при привлечении человека к ответственности. Однако если правонарушение со стороны Сабурова действительно имело место, то это постановление не отменят. Такова практика российских судов, — констатировал собеседник агентства.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что популярность Сабурова может снизиться после запрета на въезд в РФ. По его мнению, юморист также столкнется с падением доходов вследствие утраты российской аудитории. При этом у артиста в России осталось имущество и недвижимость на 160 млн рублей, в том числе загородный дом и автомобиль Cadillac.

При этом адвокат Александр Бенхин предположил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. Он пояснил, что такие меры принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.