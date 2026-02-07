«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Что его ждет после этого, сможет ли продать свое многомиллионное имущество?

Имущество и популярность

Нурлан Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.

«Запрет на въезд в Россию — это мера административного характера, и она никоим образом не влияет на право собственности, возникшее у Сабурова до этого ограничения на законных основаниях. Поэтому через представителей по доверенности он вправе продать все свое имущество, а деньги, которые от этого выручит, получить на свои зарубежные счета. Никаких проблем в этом нет», — пояснил Багатурия.

При этом известно, что Сабуров владеет в России имуществом на 160 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Главный актив — двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» стоимостью 130 млн рублей.

Также Сабуров владеет автомобилем Mercedes Gelandewagen 2018 года с «кричащим» номером SBR за почти 20 млн рублей. В собственности у артиста значится и Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 млн рублей.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что популярность Сабурова может снизиться после запрета на въезд в РФ. По его мнению, юморист также столкнется с падением доходов вследствие утраты российской аудитории.

«На самом деле, 50 лет — это большой срок. Тем более если говорить о том, что у Сабурова аудитория российская и основная монетизация у него происходит именно в России. Нурлан, по сути, теряет работу на полвека. Он сможет вести какие-то небольшие корпоративы в Дубае или по странам СНГ, но этого реально хватит для поддержания штанов. Такая история длится не более чем два-три года. Поэтому я думаю, что если этот запрет в ближайшее время не снимут, то о нем как о популярном комике можно будет забыть», — поделился Рудченко.

«Уголовка» или пересмотр решения

Против Сабурова могут возбудить уголовное дело из-за его шуток о спецоперации, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для этого ответственным органам необходимо детально изучить творчество юмориста.

«Что касается возможного уголовного дела из-за шуток об СВО — это абсолютно другой уровень, отдельная тема. То есть оно может последовать, а может и нет. Здесь уже действительно зависит от того, есть ли состав в высказываниях Сабурова. В этом будут разбираться правоохранительные органы. По налоговым недоимкам — это тоже абсолютно другой разговор, и будут ли возбуждены дела, зависит от того, что вообще там было», — прокомментировал Бенхин.

Он подчеркнул, что комик мог осуществлять налоговые платежи на своей родине. По словам адвоката, в данном контексте освободить Сабурова от уголовного преследования в России может наличие соглашения об освобождении от двойного налогообложения между Казахстаном и РФ.

При этом адвокат Александр Бенхин предположил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. По его словам, такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.

«Чисто процессуально очень редко отменяют подобные решения о запрете на въезд, как в случае с Сабуровым. То есть этот шаг принимается на уровне даже не МВД, а Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И, соответственно, погранслужба как подразделение ФСБ предъявляет это решение человеку, дает подписать и депортирует. Депортируют его, скорее всего, в страну гражданства — Казахстан, а не в страну, откуда он прилетел — из Дубая. Соответственно, Сабуров поедет на родину», — высказался Бенхин.

Читайте также:

Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Ссора с Масляковым, Украина, бизнес с Дороховым: как живет комик Мусагалиев

Заворотнюк, замужество, мнение об СВО: куда пропала Екатерина Дубакина