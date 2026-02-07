Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 01:29

«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Комику из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Что его ждет после этого, сможет ли продать свое многомиллионное имущество?

Имущество и популярность

Нурлан Сабуров может реализовать свое имущество в России даже после запрета на въезд в страну, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, юморист может поручить это дело своим доверенным лицам.

«Запрет на въезд в Россию — это мера административного характера, и она никоим образом не влияет на право собственности, возникшее у Сабурова до этого ограничения на законных основаниях. Поэтому через представителей по доверенности он вправе продать все свое имущество, а деньги, которые от этого выручит, получить на свои зарубежные счета. Никаких проблем в этом нет», — пояснил Багатурия.

При этом известно, что Сабуров владеет в России имуществом на 160 млн рублей, сообщил Telegram-канал SHOT. Главный актив — двухэтажный дом в элитном загородном поселке и участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» стоимостью 130 млн рублей.

Также Сабуров владеет автомобилем Mercedes Gelandewagen 2018 года с «кричащим» номером SBR за почти 20 млн рублей. В собственности у артиста значится и Cadillac Escalade 2021 года, который стоит около 11 млн рублей.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает, что популярность Сабурова может снизиться после запрета на въезд в РФ. По его мнению, юморист также столкнется с падением доходов вследствие утраты российской аудитории.

«На самом деле, 50 лет — это большой срок. Тем более если говорить о том, что у Сабурова аудитория российская и основная монетизация у него происходит именно в России. Нурлан, по сути, теряет работу на полвека. Он сможет вести какие-то небольшие корпоративы в Дубае или по странам СНГ, но этого реально хватит для поддержания штанов. Такая история длится не более чем два-три года. Поэтому я думаю, что если этот запрет в ближайшее время не снимут, то о нем как о популярном комике можно будет забыть», — поделился Рудченко.

«Уголовка» или пересмотр решения

Против Сабурова могут возбудить уголовное дело из-за его шуток о спецоперации, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, для этого ответственным органам необходимо детально изучить творчество юмориста.

«Что касается возможного уголовного дела из-за шуток об СВО — это абсолютно другой уровень, отдельная тема. То есть оно может последовать, а может и нет. Здесь уже действительно зависит от того, есть ли состав в высказываниях Сабурова. В этом будут разбираться правоохранительные органы. По налоговым недоимкам — это тоже абсолютно другой разговор, и будут ли возбуждены дела, зависит от того, что вообще там было», — прокомментировал Бенхин.

Он подчеркнул, что комик мог осуществлять налоговые платежи на своей родине. По словам адвоката, в данном контексте освободить Сабурова от уголовного преследования в России может наличие соглашения об освобождении от двойного налогообложения между Казахстаном и РФ.

При этом адвокат Александр Бенхин предположил, что решение о запрете на въезд в Россию для Сабурова вряд ли будет отменено. По его словам, такие шаги принимаются на высоком уровне Федеральной службой безопасности и носят крайне устойчивый характер.

«Чисто процессуально очень редко отменяют подобные решения о запрете на въезд, как в случае с Сабуровым. То есть этот шаг принимается на уровне даже не МВД, а Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И, соответственно, погранслужба как подразделение ФСБ предъявляет это решение человеку, дает подписать и депортирует. Депортируют его, скорее всего, в страну гражданства — Казахстан, а не в страну, откуда он прилетел — из Дубая. Соответственно, Сабуров поедет на родину», — высказался Бенхин.

Читайте также:

Медведева, отказ уезжать из РФ, мнение об СВО: как живет Андрей Кайков

Ссора с Масляковым, Украина, бизнес с Дороховым: как живет комик Мусагалиев

Заворотнюк, замужество, мнение об СВО: куда пропала Екатерина Дубакина

Нурлан Сабуров
Россия
депортации
комики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар ВСУ по Курской области унес жизнь мирного жителя
«Мы части русской победы»: Год единства народов России стартовал
Брат Эпштейна назвал возможного заказчика убийства брата
В Британии озвучили, какие планы на март обсуждали США и Украина
Водитель «скорой» и фельдшер попали в ДТП в Москве
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Финским землевладельцам возместят ущерб из-за забора на границе с Россией
Пентагон поможет Украине ускорить ремонт военной техники
Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Польшу предупредили о последствиях передачи МиГ-29 Украине
Генпрокуратура требует передать государству активы создателей Leonardo
«Уголовка» и нищета: что грозит Сабурову после запрета на въезд в Россию
На церемонии открытия Олимпиады в Италии освистали одну делегацию
В Ливии похоронили наследника Каддафи
Сотрудник военкомата на Украине напал на женщину
«Движется в ад»: Симоньян предположила, что будет с Украиной в будущем
Радист ВС РФ ликвидировал украинский беспилотник для восстановления связи
«Исключительно важно»: Пушков озвучил, на что повлиял украинский кризис
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов за три часа
В ООН раскрыли позицию по диалогу Ирана и США
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.