06 февраля 2026 в 11:04

Продюсер ответил, как запрет на въезд в РФ повлияет на карьеру Сабурова

Продюсер Рудченко: комик Сабуров потеряет популярность из-за запрета въезда в РФ

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Популярность казахстанского стендап-комика Нурлана Сабурова может снизиться после запрета на въезд в Россию на 50 лет, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, юморист также столкнется с падением доходов вследствие утраты российской аудитории.

На самом деле, 50 лет — это большой срок. Тем более если говорить о том, что у Сабурова аудитория российская и основная монетизация у него происходит именно в России. Нурлан, по сути, теряет работу на полвека. Он сможет вести какие-то небольшие корпоративы в Дубае или по странам СНГ, но этого реально хватит для поддержания штанов. Такая история длится не более чем два-три года. Поэтому я думаю, что если этот запрет в ближайшее время не снимут, то о нем как о популярном комике можно будет забыть, — поделился Рудченко.

Он предположил, что теперь следователи обратят внимание на соведущих и участников проектов, связанных с Сабуровым. По мнению продюсера, будет проведена проверка на предмет того, насколько их действия нанесли ущерб информационной безопасности России.

Ранее появилась информация, что Сабурову запретили въезд в Россию из-за высказываний, критикующих специальную военную операцию, а также из-за попыток незаконно легализоваться в стране. Комик прибыл из Дубая в аэропорт Внуково, где пограничники провели его в изолированное помещение и вручили официальное уведомление.

