Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС

Силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали Мухаммада Абу Шалеха, командира военной разведки бригады ХАМАС в Хан-Юнисе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) и отвечал за координацию с шиитским движением «Хезболла» и спецназом «Аль-Кудс».

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.