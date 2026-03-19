19 марта 2026 в 13:16

Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС

Израиль ликвидировал командира военной разведки бригады палестинского движения ХАМАС Мухаммада Абу Шалеха, сообщила пресс-служба армии страны. В операции участвовали бойцы ЦАХАЛ и сотрудники службы безопасности ШАБАК.

Силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар и ликвидировали Мухаммада Абу Шалеха, командира военной разведки бригады ХАМАС в Хан-Юнисе, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля сообщила о ликвидации высокопоставленного иранского военного в Ливане. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, в результате удара в районе Бейрута уничтожен Хассан Али Маруан, который менее недели назад занял пост командира дивизии «Аль-Хаммам Хасин» в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР) и отвечал за координацию с шиитским движением «Хезболла» и спецназом «Аль-Кудс».

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля предприняла попытку покушения на министра разведки Ирана Эсмаила Хатиба. В сообщении The Jerusalem Post указывается на «оптимизм» по поводу исхода операции. По данным армейской пресс-службы, операция проводилась на основе точных разведывательных данных ВВС, позволивших нанести удар по цели в иранской столице.

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
