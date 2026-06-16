«Дни сочтены»: Лукашенко огласил приговор ВСУ в Донбассе Лукашенко: украинцам не хватает людей, а россияне методично давят ВСУ в зоне СВО

Российские войска методично продвигаются на территории Украины, несмотря на попытки ВСУ обороняться, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya. По его словам, россияне движутся вперед шаг за шагом.

Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, <...> где окопались, и очень сильно окопались, войска Украины, дни будут их сочтены. Потому что основной костяк войск ВСУ Украины находится в этой части Донецкой области, Донбасса, — заявил белорусский лидер.

Президент Белоруссии отметил, что это станет критическим моментом, поскольку основной состав ВСУ находится именно в этой части Донбасса. Лукашенко также добавил, что на Украине осознают важность противостояния за этот регион, однако там остро ощущается нехватка личного состава и вооружения.

До этого белорусский лидер высказывал мнение, что Соединенные Штаты совершили «фатальную ошибку», когда позволили себе втянуться в конфликт с иранской стороной. По его словам, войны на Ближнем Востоке нельзя было допускать.