Палестинцы захотели увидеть Россию в роли посредника по сектору Газа ХАМАС выступил за участие России в урегулировании конфликта в секторе Газа

Палестинская сторона заинтересована в привлечении России в качестве посредника для урегулирования конфликта в секторе Газа, сообщил заместитель председателя политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Однако Израиль активно препятствует этому процессу, передает РИА Новости.

Что касается первой темы, то решение о подключении России к переговорам по реализации плана прекращения огня зависит не от нас. Мы постоянно выступали за то, чтобы Россия стала одним из посредников в конфликте между палестинским сопротивлением во главе с ХАМАС и Израилем, однако израильская сторона неизменно отвергает это предложение, — отметил Марзук.

Ранее представитель Международного комитета Красного Креста в Иерусалиме Пэт Гриффитс сообщил, что тысячи погибших палестинцев, погребенных под обломками в секторе Газа, могут навсегда остаться неопознанными из-за крайне медленных темпов разбора завалов. По его словам, доставка необходимой тяжелой техники в регион по-прежнему невозможна.

До этого постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что предложенный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа по большей части существует лишь в виде документа. Дипломат напомнил, что российская сторона при голосовании за резолюцию 2803 Совета Безопасности, поддерживающую эту инициативу, воздержалась.