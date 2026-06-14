В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают

В Израиле считают, что тысячи трупов палестинцев никогда не опознают МККК: тысячи тел палестинцев в секторе Газа могут никогда не опознать

Тысячи погибших палестинцев, погребенных под обломками в секторе Газа, могут навсегда остаться неопознанными из-за крайне медленных темпов разбора завалов, сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя Международного комитета Красного Креста в Иерусалиме Пэт Гриффитс. По его словам, доставка необходимой тяжелой техники в регион по-прежнему невозможна.

С каждым днем ​​возрастает риск того, что тысячи палестинцев, погребенных под завалами в секторе Газа, так и не будут опознаны, поскольку работы по разбору завалов продвигаются медленно и тела многих погибших до сих пор не были извлечены, — сказал он.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что предложенный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа по большей части существует лишь в виде документа. Дипломат напомнил, что российская сторона при голосовании за резолюцию 2803 Совета Безопасности, поддерживающую эту инициативу, воздержалась.

Кроме того, источник сообщил, что в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась встреча главы израильской службы безопасности (ШАБАК) Давида Зини с Мохаммедом Дахланом, ранее возглавлявшим Службу превентивной безопасности Палестинской национальной администрации в секторе Газа. Тель-Авив не стал давать ни подтверждения, ни опровержения информации об этом контакте.