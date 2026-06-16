Раскрыто число жертв при крушении бомбардировщика B-52 в США CNN: при крушении бомбардировщика B-52 в США погибли восемь членов экипажа

В результате крушения в Калифорнии стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress, предварительно, погибли восемь членов экипажа, передает CNN. Инцидент произошел на авиабазе «Эдвардс». Информации о причинах падения самолета нет.

Этот многофункциональный американский бомбардировщик способен достигать высоты 15 тыс. метров и оснащен для несения ядерного оружия. В условиях обычных военных столкновений B-52 может осуществлять удары по стратегическим объектам, оказывать поддержку наземным войскам и принимать участие в морских наступательных операциях.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик ВВС США B-52 разбился вскоре после взлета с авиабазы «Эдвардс» в Калифорнии. Авария произошла в пустыне Мохаве, примерно в 100 милях к северу от Лос-Анджелеса.

До этого американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в районе Рекрейо-дос-Бандейрантес на юго-западе Рио-де-Жанейро. Трагедия унесла жизни шести человек. Три находился в Бразилии с гастрольным туром: несколько дней назад он выступил в Сан‑Паулу, а в июле планировал продолжить гастроли в Европе.