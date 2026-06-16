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16 июня 2026 в 00:53

В Минфине РФ оценили уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов

Минфин РФ признал безопасным уровень долговой нагрузки на бюджеты регионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Долговая нагрузка на бюджеты российских регионов находится на безопасном уровне, сообщили в Минфине РФ по итогам I квартала 2026 года. В ведомстве также зафиксировали снижение зависимости субъектов от коммерческих заимствований.

Несмотря на то что в условиях складывающейся экономической конъюнктуры ситуация по исполнению региональных бюджетов остается неоднородной, в целом можно говорить об обеспечении регионами в полном объеме первоочередных и социально значимых расходных обязательств, — говорится в комментарии министерства.

В ведомстве добавили, что у регионов есть значительный потенциал для дальнейшего обеспечения сбалансированности бюджетов. Этого можно добиться за счет оценки эффективности расходов, сокращения недоимки по налогам, инвентаризации имущества и «обеления» экономики.

Ранее в Минфине РФ отметили, что более 360 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость в 2027–2028 году. Как рассказал министр финансов России Антон Силуанов, порог выручки для уплаты НДС зафиксируют на уровне 20 млн рублей. Соответствующие поправки, внесенные партией «Единая Россия», поддерживаются правительством.

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