Власти подвели итоги массированной атаки ВСУ на российский регион

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20 июля 2026 в 07:43

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Слюсарь: свыше 35 дронов ВСУ уничтожили в Ростовской области за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 35 беспилотников уничтожены за ночь над Таганрогом, Таганрогским заливом и семью районами Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в МАКСе. Из-за падения обломков дронов произошло возгорание лесной подстилки, никто не пострадал.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 35 БПЛА уничтожены в городе Таганроге, Таганрогском заливе, а также в семи районах области. <...> К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки, — заявил глава региона.

Воздушной атаке подверглись Азовский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Миллеровский, Верхнедонской, Целинский и Чертковский районы. Губернатор также предупредил, что угроза беспилотных атак на Ростовскую область сохраняется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате пожара в частном доме в Домодедово, предварительно, возникшего после падения беспилотника, пострадал один человек. Он добавил, что еще один человек получил травмы на трассе М-4, где БПЛА упал рядом с автомобилем.

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