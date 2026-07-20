Названы пять безобидных симптомов, которые могут быть ранним сигналом рака Онколог Пурцхванидзе: повышенная температура может быть ранним сигналом рака

Стабильно повышенная температура может свидетельствовать о развитии рака на ранней стадии, заявила NEWS.ru врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе. По ее словам, тревожным сигналом также выступает хроническая усталость.

Онкологические заболевания нередко маскируются под обычные недомогания. Между тем многие формы рака при своевременной диагностике поддаются коррекции значительно эффективнее. Важно научиться различать те сигналы организма, которые кажутся незначительными, но на деле могут указывать на серьезные патологические процессы. Бывает, что градусник стабильно показывает +37–37,5 градуса на протяжении нескольких недель, хотя признаков простуды нет. Такое состояние легко списать на переутомление или особенности терморегуляции, но оно нередко отражает скрытый воспалительный процесс, в том числе связанный с опухолевым ростом, — предупредила Пурцхванидзе.

Она подчеркнула, что внезапная потеря веса без диет и тренировок тоже может быть тревожным сигналом. По словам специалиста, иногда это связано с активностью опухоли, которая меняет обмен веществ и забирает много энергии, оставляя организм без ресурсов.

Иногда даже полноценный отдых не возвращает силы, а привычные дела начинают требовать несоразмерно больших усилий. В основе такого состояния может лежать перераспределение ресурсов тела: значительная часть энергии уходит на попытки справиться с внутренним патологическим процессом. Если вялость держится неделями и мешает привычной жизни, это повод для консультации специалиста. Кожа нередко первой сигнализирует о переменах в организме: появление новых образований, стремительный рост уже существующих родинок, изменение их формы или оттенка также должны насторожить, — добавила Пурцхванидзе.

Она отметила, что безболезненные, твердые лимфоузлы, не уменьшающиеся в течение нескольких недель, могут указывать на патологические изменения в лимфатической системе. По словам врача, в некоторых случаях это связано с лимфомой.

Ранее врач-онколог кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин предупредил, что у спортсменов рак могут вызывать не только травмы, но и скрытые опухоли. По его словам, молодые атлеты особенно уязвимы к новообразованиям, характерным для периода интенсивного роста скелета.