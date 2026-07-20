В МИД рассказали о помощи украинских советников террористам в одной стране

В МИД рассказали о помощи украинских советников террористам в одной стране Башкин сообщил о присутствии украинских военных советников в Мали

Украинские военные советники присутствуют на территории Мали и помогают террористам, заявил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) Министерства иностранных дел России Анатолий Башкин. Дипломат отметил, что украинские специалисты оказывают содействие в применении БПЛА и противодействии беспилотникам.

Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛА, — сказал он.

Башкин также не исключил сотрудничества террористов с Францией и Украиной в сфере поставок вооружений. Он заявил, что террористические группировки могут получать украинское, французское и другое западное оружие.

Ранее Башкин заявил, что французские и украинские специалисты принимают участие в планировании операций террористов в Африке. По его словам, они не только передают разведывательную информацию, но и участвуют в применении боевых средств при подготовке таких операций.