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20 июля 2026 в 07:54

В МИД рассказали о помощи украинских советников террористам в одной стране

Башкин сообщил о присутствии украинских военных советников в Мали

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Украинские военные советники присутствуют на территории Мали и помогают террористам, заявил ТАСС директор департамента государств Африки (южнее Сахары) Министерства иностранных дел России Анатолий Башкин. Дипломат отметил, что украинские специалисты оказывают содействие в применении БПЛА и противодействии беспилотникам.

Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛА, — сказал он.

Башкин также не исключил сотрудничества террористов с Францией и Украиной в сфере поставок вооружений. Он заявил, что террористические группировки могут получать украинское, французское и другое западное оружие.

Ранее Башкин заявил, что французские и украинские специалисты принимают участие в планировании операций террористов в Африке. По его словам, они не только передают разведывательную информацию, но и участвуют в применении боевых средств при подготовке таких операций.

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