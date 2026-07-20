В МИД России сообщили о роли французских и украинских специалистов в Африке

В МИД России сообщили о роли французских и украинских специалистов в Африке МИД: специалисты с Украины и из Франции планируют операции террористов в Африке

Французские и украинские специалисты принимают участие в планировании операций террористов в Африке, заявил ТАСС директор Департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин. По его словам, речь идет не только о передаче разведывательной информации.

Это специалисты французские и частично украинские, которые принимают активное участие в применении боевых средств при планировании этих операций, — сказал он.

Ранее командующий формированием адмирал Тибо Одо де Поссес рассказал, что авианосная группа Франции участвовала в сборе информации о ситуации, складывающейся вокруг украинского конфликта. Авианосец «Шарль де Голль» находился на Ближнем Востоке для защиты французских военнослужащих, однако этим его задачи не ограничивались.

До этого глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что любая военная помощь Киеву должна быть немедленно прекращена. Об этом он сказал после того, как поступила информация о западном оружии с Украины, которое попадает в руки европейских преступников.