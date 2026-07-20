Экономист рассказала, как избежать банкротства

Избежать банкротства позволяет системный подход, а не поиск лазеек, рассказала NEWS.ru доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. В основе финансовой грамотности лежит умение управлять рисками, добавила она.

Избежать банкротства позволяет не поиск лазеек, а системный подход: сочетание регуляторных инструментов, финансовой дисциплины и прозрачного диалога с кредиторами. В этом состоит зрелая финансовая грамотность — умение управлять рисками, а не надеяться на их исчезновение, — отметила она.

Белянчикова подчеркнула, что ни один из механизмов не аннулирует долг, а лишь перераспределяет его во времени, зачастую увеличивая общую стоимость заимствования. Однако именно перераспределение позволяет предотвратить дефолт и сохранить финансовую репутацию заемщика.

Эксперт добавила, что чем раньше вы начнете переговоры с кредитором, тем больше у вас будет пространства для маневра и мягче условия, на которые готов пойти банк. Звоните до того, как пропустили платеж, а не после, посоветовала она.

Ставшая слишком тяжелой долговая нагрузка — не приговор, а практическая проблема, которую можно решить с помощью правильных инструментов. Ключом к решению является своевременность: стоит обращаться к кредиторам при появлении первых признаков снижения платежеспособности, а не в момент просрочки, — сказала она.

По словам Белянчиковой, на ранней стадии банки более охотно идут на компромиссы, поскольку издержки реструктуризации ниже, чем затраты на взыскание.

Ранее стало известно, что в ближайшие два года российский рынок коллекторов может столкнуться с дефицитом просроченных долгов из-за сокращения выдач кредитов и микрозаймов. По мнению аналитиков, спрос со стороны взыскателей останется высоким, тогда как предложение проблемных портфелей начнет неуклонно снижаться.