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17 июля 2026 в 11:28

Минфин предложил исключить торговлю из льготных ставок УСН

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Минфин направил крупнейшим бизнес-объединениям запрос с просьбой представить позицию по исключению оптовой и розничной торговли из перечня видов деятельности для региональных льгот по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщает РБК со ссылкой на письмо замминистра Алексея Сазанова. Ведомство аргументирует инициативу потерей бюджетных доходов из-за регистрации торгующих через маркетплейсы предпринимателей в субъектах с пониженными ставками.

Из-за этого в региональные бюджеты не поступают значительные суммы уплачиваемого в связи с применением УСН налога, говорится в письме Минфина. Торгово-промышленная палата РФ и «Опора России» в своих ответах ведомству представили ряд аргументов против меры.

Ранее депутат Мособлдумы Андрей Епишин заявил, что усиление контроля за частными агентствами занятости поможет в борьбе с непрозрачным налогообложением. По его словам, региональные предприятия нередко прибегают к подобным услугам, которые собирают со всей страны сотни людей и направляют их на работу. Он отметил, что даже исправно уплачиваемые налоги и взносы поступают не в регион трудоустройства сотрудников, а по месту регистрации агентства, что создает дисбаланс.

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