Раскрыта выгода США от мирной сделки с Ираном Экономист Селезнев: сделка с Ираном даст США стабильность и безопасность

Сделка с Ираном позволит США стабилизировать цены на нефть и обеспечить поставки критически важных товаров, заявил ИС «Вести» экономист, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. По его мнению, прекращение конфликта в Ормузском проливе принесет положительное влияние на продовольственную безопасность в США.

Главная выгода для США — это прекращение конфликта вокруг Ормузского пролива, попытка стабилизировать в политическом плане ситуацию со всеми вытекающими экономическими последствиями, которые предполагают стабилизацию в краткой и среднесрочной перспективе цен на нефть, <...> гарантируют поставки критически значимых товаров, — пояснил эксперт.

Селезнев также отметил, что для президента США Дональда Трампа это перемирие имеет большое значение в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. Для сохранения политического курса Трампу необходима стабилизация на Ближнем Востоке и гарантированная поставка топлива, энергоресурсов и удобрений, что в целом обеспечит стабильность цен на топливо внутри страны.

Ранее Трамп объявил о заключении сделки между Вашингтоном и Тегераном. Он также сообщил, что отдал распоряжение о снятии морской блокады с Ирана и возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.