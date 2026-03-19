Каллас рассказала о недопониманиях между Европой и США по Ближнему Востоку Каллас: ЕС не понял целей США в Иране и не увидел правовой базы для операции

Евросоюз не понимает целей США в Иране и считает, что правовая база для применения силы отсутствует, заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на пресс-подходе перед саммитом лидеров ЕС. Речь шла о возможности расширить операцию и на Ормузский пролив.

Такого желания не было, потому что министры говорили, что их не консультировали. Некоторые даже говорили, что они пытались убедить стороны не начинать эту войну, и мы не знаем, каковы цели этой войны. Также отсутствует правовая основа в международном праве для применения силы, — отметила она.

Ранее экс-глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не готов к преодолению таких кризисов, как война на Ближнем Востоке. По его словам, союз был создан для решения внутриевропейских проблем.

До этого Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.