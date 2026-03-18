18 марта 2026 в 22:25

МИД Ирана в отчаянии обратился к Евросоюзу с просьбой

Аракчи попросил Каллас заставить США и Израиль прекратить войну с Ираном

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Европа должна перестать занимать «безответственную позицию» и оказать давление на США и Израиль для прекращения войны с Ираном, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в телефонном разговоре с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас. По его словам, нарушение судоходства в Ормузском проливе — прямое следствие агрессии против иранского народа.

Если Европейский союз <…> обеспокоен миром и безопасностью в регионе, ему следует вместо выражения своей безответственной позиции оказывать давление на агрессоров и добиваться прекращения их военной агрессии против народа Ирана, — указал Аракчи.

Тегеран продолжает дипломатический натиск, пытаясь переломить ситуацию и привлечь на свою сторону европейских игроков. Однако ЕС пока сохраняет прoaмериканскую позицию, ограничиваясь призывами к деэскалации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание, что авторитет Соединенных Штатов снижается из-за отказа Евросоюза присоединиться к военным действиям против Ирана. Так он прокомментировал заявление Каллас о нежелании ЕС ввязываться в войну. По его мнению, так Европа мстит президенту США Дональду Трампу за его притязания на Гренландию и торговые конфликты.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кабмин США уличили в «готовности» опубликовать данные об инопланетянах
Стоимость нефти марки Brent превысила $110 за баррель
Крупнейший в мире СПГ-комплекс в Катаре попал под ракетный удар
Разобрала и уничтожила: семья Тиммы вытащила «скелеты из шкафа» Седоковой
Покупать в рассрочку будем по-новому: что изменится с 1 апреля 2026 года
Путин обратился к новому верховному лидеру Ирана из-за смерти Лариджани
Игравшая в паре с Биковичем российская актриса попала в список «Миротворца»
В России обнародовали проект закона об искусственном интеллекте
ЦАХАЛ отчиталась о ликвидации нового высокопоставленного командира КСИР
Уважение Овечкина, звезда НХЛ, дом за $3 млн: как живет хоккеист Кучеров
«Передовое сдерживание»: во Франции объяснили «ядерную» речь Макрона
Российская ПВО перехватила три десятка дронов за шесть часов
Зеленский «сорвался» на русский язык перед журналистами
Что известно о разрушениях в Краснодаре после ночной атаки БПЛА
«Не дал трещину»: Израиль оценил готовность Ирана продолжать войну
«Конфуз»: глава делегации Жданова о шагах Франции навстречу России
Двух подростков наказали за попытку сжечь локомотивы
Что известно о ликвидации пожара напротив Госдумы
Опубликованы кадры с места пожара в центре Москвы
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

