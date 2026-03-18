МИД Ирана в отчаянии обратился к Евросоюзу с просьбой Аракчи попросил Каллас заставить США и Израиль прекратить войну с Ираном

Европа должна перестать занимать «безответственную позицию» и оказать давление на США и Израиль для прекращения войны с Ираном, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в телефонном разговоре с верховным представителем по иностранным делам и политике безопасности ЕС Каей Каллас. По его словам, нарушение судоходства в Ормузском проливе — прямое следствие агрессии против иранского народа.

Если Европейский союз <…> обеспокоен миром и безопасностью в регионе, ему следует вместо выражения своей безответственной позиции оказывать давление на агрессоров и добиваться прекращения их военной агрессии против народа Ирана, — указал Аракчи.

Тегеран продолжает дипломатический натиск, пытаясь переломить ситуацию и привлечь на свою сторону европейских игроков. Однако ЕС пока сохраняет прoaмериканскую позицию, ограничиваясь призывами к деэскалации.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание, что авторитет Соединенных Штатов снижается из-за отказа Евросоюза присоединиться к военным действиям против Ирана. Так он прокомментировал заявление Каллас о нежелании ЕС ввязываться в войну. По его мнению, так Европа мстит президенту США Дональду Трампу за его притязания на Гренландию и торговые конфликты.