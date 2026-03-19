19 марта 2026 в 13:15

«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие

Дмитриев: цунами цен на нефть и газ скоро опустошит Европу

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/POOL/РИА Новости
Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X. Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров таких, как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кайя Каллас, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.

Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула и Кайя, которые отказались от <..> российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться? — написал он.

Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла отметки в $117 (9726,21 рубля) за баррель. Этот показатель был зафиксирован впервые с 9 марта текущего года. На этом же фоне наблюдается и удорожание американской нефти.

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.

Ближневосточные амбиции Трампа обрушили его рейтинг дома
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

