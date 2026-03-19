«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие

Европу вскоре ожидает «цунами цен на нефть и газ», заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X. Причиной, по его мнению, стала политика европейских лидеров таких, как председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кайя Каллас, отказавшихся от надежных и выгодных российских энергоносителей.

Европу вот-вот опустошит цунами цен на нефть и газ. Причина кроется в упорной стратегической глупости таких русофобов, как Урсула и Кайя, которые отказались от <..> российских энергоносителей. В своих постах я предсказывал энергетический коллапс в ЕС. Не поздно ли теперь ЕС раскаяться? — написал он.

Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла отметки в $117 (9726,21 рубля) за баррель. Этот показатель был зафиксирован впервые с 9 марта текущего года. На этом же фоне наблюдается и удорожание американской нефти.

До этого Каллас заявила, что у ЕС «нет аппетита» заключать сделки с Россией по энергоресурсам. По ее словам, Брюссель уже якобы не может вернуться к «работе в обычном режиме» с Москвой.