Нефть Brent побила ценовой рекорд начала месяца Цена нефти марки Brent подскочила до $117 за баррель впервые с 9 марта

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE достигла отметки в $117 (9726,21 рубля) за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки. Этот показатель был зафиксирован впервые с 9 марта текущего года, передает FT.

По состоянию на 11:39 по московскому времени цена Brent выросла на 8,64%, достигнув уровня $116,66 (9697,95 рубля) за баррель. Уже к 11:51 котировки ускорили рост и преодолели $117, прибавив 8,96%.

На этом же фоне наблюдается и удорожание американской нефти. Фьючерсы на нефть марки WTI с майской поставкой выросли в цене на 1,52%, достигнув отметки $96,91 (8056,13 рубля) за баррель.

Ранее финансист Станислав Митрахович заявил, что пока Ормузский пролив остается заблокированным, каждый дополнительный день конфликта на Ближнем Востоке будет повышать стоимость нефти. По его словам, также цены на сырье продолжат расти, если боевые действия затянутся и под удары попадет энергетическая инфраструктура.

До этого автор книги «Нефть и мир» Леонид Крутаков выразил мнение, что реальная стоимость нефти уже может превышать $150 (12 тыс. рублей) за баррель. Он объяснил, что существует две цены на черное золото: одна формируется текущими продажами, другая — оценкой ресурсов, остающихся в недрах.