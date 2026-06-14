Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 00:32

Киеву напомнили о неминуемой ответственности за преступление в Старобельске

МИД РФ: Киев не уйдет от ответственности за преступление в Старобельске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Киев не избежит ответственности за преступление в Старобельске Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ведомство подчеркнуло, что любые попытки западных стран и СМИ снять вину с украинского руководства или усомниться в самом инциденте опровергались фактами.

Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада <...> подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк». Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности, — говорится в публикации.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску был задуман Киевом и европейскими союзниками как способ спровоцировать волну недовольства внутри России.

До этого исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов указал, что пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова. Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.

Россия
Украина
Старобельск
МИД РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, когда россиян ждет ближайший праздничный нерабочий день
Акула размером с машину растерзала туристку на защищенном пляже
Три операции, алкоголизм, четыре брака: как живет актер Алексей Нилов
Дорожная авария под Ярославлем унесла жизни двух человек
В Раде раскрыли схему наживы на завышенных ценах за боеприпасы
ВСУ минимум 10 раз за сутки пытались «закошмарить» жителей ДНР
Неизвестные в Киевской области открыли огонь по прохожим
Херсонская область полностью осталась без света
Суд Армении отклонил иски оппозиции к ЦИК
Маньяк-домушник «захватил» Рязанщину: воровал, насиловал, пытал детей
Сокращение помощи США привело к откату в борьбе ООН со СПИДом
Мощный пожар разгорелся в подмосковном хостеле
Киеву напомнили о неминуемой ответственности за преступление в Старобельске
Матч ЧМ по футболу между Швейцарией и Катаром не выявил победителя
Умер россиянин — участник Олимпиады 1965 года
«Необычайная настойчивость»: Иран осудил Трампа за дезинформацию по сделке
Худрук новороссийского театра погиб в дорожной аварии
Трампу — 80: правда о здоровье, как относится к РФ и Путину на самом деле
Девушка погибла из-за халатности организаторов экстремального аттракциона
Затопленные улицы, падающие деревья: последствия мощного ливня в Москве
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.