Киеву напомнили о неминуемой ответственности за преступление в Старобельске

Киеву напомнили о неминуемой ответственности за преступление в Старобельске МИД РФ: Киев не уйдет от ответственности за преступление в Старобельске

Киев не избежит ответственности за преступление в Старобельске Луганской Народной Республики, заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ведомство подчеркнуло, что любые попытки западных стран и СМИ снять вину с украинского руководства или усомниться в самом инциденте опровергались фактами.

Грубые и циничные попытки представителей и СМИ стран коллективного Запада <...> подвергнуть сомнению само преступление разоблачали фактами, в том числе в формате «Антифейк». Киевский режим несет полную ответственность за кровавый теракт в Старобельске. Это преступление не имеет срока давности, — говорится в публикации.

Ранее председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Республики Сербской Милорад Додик заявил, что удар по Старобельску был задуман Киевом и европейскими союзниками как способ спровоцировать волну недовольства внутри России.

До этого исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской работе ЛРКБ Руслан Новрузов указал, что пострадавшую в Старобельске студентку перевели из Луганска в больницу Новопскова. Девушка находится в состоянии средней степени тяжести.