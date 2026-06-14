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14 июня 2026 в 01:21

Неизвестные в Киевской области открыли огонь по прохожим

«Страна.ua»: в Киевской области двое мужчин открыли огонь из оружия по прохожим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двое мужчин открыли стрельбу по прохожим в Ирпене Киевской области, сообщило украинское издание «Страна». В толпе, по которой велся огонь, находилась женщина с ребенком.

Повреждения получил один автомобиль. Из людей в медицинские учреждения никто не обращался. Тип оружия, из которого велась стрельба, не уточняется. В данный момент сотрудники полиции разыскивают нападавших.

В последнее время на Украине участились случаи стрельбы в условиях неконтролируемого оборота оружия. Ситуация особенно обострилась после раздачи оружия населению в феврале 2022 года. Глава МВД Игорь Клименко уже признавал рост числа преступлений, связанных с оружием. Однако проблема до сих пор не решается.

Ранее сообщалось, что женщины помешали сотрудникам ТЦК мобилизовать юношу в Днепропетровске. Отмечается, что молодой человек пошел лечить зубы и у дверей клиники его попытались задержать военкомы. Пока он держался за дверь, местные жительницы били военкомов. В итоге те сдались и ушли. На фоне этого и других аналогичных инцидентов депутат Верховной рады Георгий Мазурашу предложил сажать сотрудников ТЦК на срок от 5 до 12 лет за незаконное удержание людей.

Европа
Киевская область
стрельба
прохожие
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