В России спрогнозировали ежедневный рост цен на нефть Эксперт Митрахович: война на Ближнем Востоке каждый день повышает цену нефти

Пока Ормузский пролив остается заблокированным, каждый дополнительный день конфликта на Ближнем Востоке будет повышать стоимость нефти, заявил ИС «Вести» финансист Станислав Митрахович. По его словам, также цены на сырье продолжат расти, если боевые действия затянутся и под удары попадет энергетическая инфраструктура.

Каждый дополнительный день этого конфликта, пока Ормузский пролив не открыт, будет увеличивать стоимость нефти, — сказал он.

Эксперт выделил два возможных сценария развития событий. Первый — достижение сделки между Ираном и США, прекращение огня и возобновление судоходства. Второй — затяжной конфликт, при котором стороны начнут наносить удары по нефтегазовым объектам друг друга, включая инфраструктуру Ирана и арабских стран.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые превысила $112 (9,4 тыс. рублей) за баррель. В 05:57 мск стоимость майских фьючерсов поднялась на 4,67%. К 08:59 мск рост замедлился: котировки находились на уровне $112,68 за баррель (+4,94%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года дорожал на 1,08%, до $96,49 за баррель.