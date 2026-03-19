19 марта 2026 в 11:08

В России спрогнозировали ежедневный рост цен на нефть

Эксперт Митрахович: война на Ближнем Востоке каждый день повышает цену нефти

Пока Ормузский пролив остается заблокированным, каждый дополнительный день конфликта на Ближнем Востоке будет повышать стоимость нефти, заявил ИС «Вести» финансист Станислав Митрахович. По его словам, также цены на сырье продолжат расти, если боевые действия затянутся и под удары попадет энергетическая инфраструктура.

Каждый дополнительный день этого конфликта, пока Ормузский пролив не открыт, будет увеличивать стоимость нефти, — сказал он.

Эксперт выделил два возможных сценария развития событий. Первый — достижение сделки между Ираном и США, прекращение огня и возобновление судоходства. Второй — затяжной конфликт, при котором стороны начнут наносить удары по нефтегазовым объектам друг друга, включая инфраструктуру Ирана и арабских стран.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent впервые превысила $112 (9,4 тыс. рублей) за баррель. В 05:57 мск стоимость майских фьючерсов поднялась на 4,67%. К 08:59 мск рост замедлился: котировки находились на уровне $112,68 за баррель (+4,94%). Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года дорожал на 1,08%, до $96,49 за баррель.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Доходит до 80%»: Минстрой раскрыл состояние коммунальных сетей в России
Алушта попрощалась с главным символом города
Востоковед рассказал, кто мог приложить руку к убийству Каддафи-младшего
Мессенджер МАХ получил новый статус
Раскрыты две задачи высокого стратегического порядка для ВС России
Онколог рассказал о безопасных опухолях
Лукашенко обвинил США в войне против друзей Белоруссии
Опасный эксперимент едва не лишил зрения школьников
Финансист раскрыл, какую сумму наличных нужно всегда держать при себе
Опубликованы снимки последствий войны США и Израиля против Ирана
Малоимущим родителям рассказали о возврате части налогов на доходы
В Белоруссии стартовали закрытые переговоры с США
«Бункера Сталина» выплатит россиянке свыше 120 тыс. рублей
Студентам будут доплачивать за рождение детей
Когда новый кроссовер Volga K50 появится на российском рынке
Юрист объяснил, какой подарок может считаться взяткой
«Никогда не поддержу»: Орбан выступил с резким заявлением на саммите ЕС
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с тревожным словом
Трогал и пытался отнять телефон: уфимец избил забулдыгу-растлителя до крови
Премьер Бельгии проговорился о планах фон дер Ляйен насчет Орбана
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

