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12 июня 2026 в 19:33

Атаку БПЛА в Нижнекамске назвали попыткой омрачить празднование Дня России

Беляев: атака БПЛА на жилой дом в Нижнекамске была попыткой омрачить День России

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
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Атака украинского БПЛА на жилой дом в Нижнекамске стала попыткой нарушить спокойствие и омрачить празднование Дня России, заявил мэр города Радмир Беляев в своем Telegram-канале. Он отметил, что жители города продемонстрировали сплоченность и готовность помогать друг другу.

Сегодняшнее утро стало для всех нас непростым испытанием. Это была попытка нарушить наше спокойствие, лишить нас чувства безопасности, омрачить праздничный день, посеять страх и разобщенность. Но этого не произошло. Сегодня Нижнекамск показал, что мы одна большая, сильная и дружная семья, — сказал мэр.

Он сообщил, что уже с первых минут после происшествия жители предлагали помощь, приносили необходимые вещи и продукты, а также звонили и выражали поддержку. Отдельно он поблагодарил неравнодушных граждан, волонтеров, медиков, спасателей, сотрудников предприятий, правоохранительных органов и городских служб за оперативные, слаженные и профессиональные действия.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что три человека пострадали при попадании украинского беспилотника в жилой дом. Жильцов дома эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения.

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Республика Татарстан
Нижнекамск
атаки ВСУ
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